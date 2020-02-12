أخبار مصر | وفد "تعزيز التعليم بالشرق الأوسط" يزور مدارس السيدة نفيسة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "تعزيز التعليم بالشرق الأوسط" يزور مدارس السيدة نفيسة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، جولة لوزراء التعليم في أفريقيا والشرق الأوسط، المشاركين في فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، والذي يقام غدًا الخميس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستقبل الوفد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والأستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمقر مجمع الملك فهد النموذجي الرسمي للغات بمدينة نصر.

وتفقد الوفد سير العملية التعليمية بالمجمع للتعرف على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال الإصلاح الشامل في المدارس، قبل أن يتوجهوا إلى مدرسة السيدة نفسية الثانوية للبنات وأشاد الوفد بالجهود والخطوات التى اتخذتها مصر لتطوير العملية التعليمية.

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وسيشارك في المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.

ويقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، فى الجلسة الافتتاحية عرضًا بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، بالإضافة إلى كلمات للدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدار المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي.

كما يناقش المؤتمر موضوع "تحولات وإستراتيجيات تعزيز التعليم والجلسة الثالثة تناقش موضوع "كيف نحفز من عملية التعلم؟: المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية" والجلسة الرابعة بعنوان "كيف نحفز من عملية التعلم؟: التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، والجلسة الختامية ستكون بعنوان "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي".