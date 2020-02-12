أخبار مصر | توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بالجيزة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بالجيزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد عشرات المواطنين على اللجان الانتخابية، اليوم الأربعاء، للمشاركة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة الجيزة والتى تستكمل اليوم بدائرتى الجيزة وملوى.

وتستكمل الانتخابات اليوم من التاسعة صباحا على أن تغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساءا وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة.