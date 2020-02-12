أخبار مصر | بعد إعفاء أمين الصندوق.. مجلس "الصحفيين" يعتمد صرف المكافآت من خلال السكرتير العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعفاء أمين الصندوق.. مجلس "الصحفيين" يعتمد صرف المكافآت من خلال السكرتير العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، صرف أية مكافآت مباشرة من خلال السكرتير العام محمد شبانة، وذلك بعد إعفاء هشام يونس أمين صندوق النقابة من منصبه، على خلفية استقالة مُسببة كان قد تقدم بها.

جاء ذلك القرار بعد موافقة مجلس النقابة، لحين اختيار أمينًا جديدًا للصندوق، أو الانتهاء من التحقيق في الوقائع التي كانت تضمنتها الاستقالة.

Advertisements

وكان قد شكل مجلس النقابة لجنة خماسية من الأعضاء، لتحقق في الوقائع التي تضمنتها، وعرض النتائج على المجلس.

وعلق هشام يونس على قرار مجلس النقابة قائلًا: "السكرتير العام لم ينتظر اكتمال عملية إقصائي كأمين لصندوق النقابة، واستصدر قرارًا يتيح له صرف المكافآت للموظفين مباشرة دون المرور على مجلس النقابة أو أمين الصندوق، وهي سابقة في تاريخ النقابة".

ودعا "يونس"، أعضاء المجلس لوقف هذا القرار، والعودة للمجلس في كل قرار مالي، مضيفًا: "بينما تعطلت مصالح عشرات الصحفيين بسبب وقف توقيعي، فإن أهم شئ لدى الأستاذ شبانة هو الإغداق على الموظفين، ومبروك صرف ٧٠ ألف جنيه مكافأة كارنيهات العلاج أمس، دون وجود أمين صندوق، السلطة المطلقة الممنوحة لأي فرد، هي مفسدة مطلقة".