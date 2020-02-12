أخبار مصر | التضامن: "فرصة" يبدأ برامج التمكين الاقتصادي في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: "فرصة" يبدأ برامج التمكين الاقتصادي في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة أسيوط، بدء تنفيذ برامج التمكين الإقتصادي لبرنامج فرصة أحد آليات الحماية الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مشروع "تشغيل شباب فى مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في ريف مصر(روابط)" والممول من الحكومة النرويجية.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعى، أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ويستهدف القادرين علي العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي، حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وأدوات إنتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج.

وأضاف الشبراوي أن التعاون مع منظمة العمل الدولية والذي يعد انطلاقه لتعاون مستمر شهد تنفيذ سلسلة ورش عمل أستهدفت تحفيز الشباب والنساء للحصول على فرص عمل عبر منظومة تدريبات وباستخدام أدوات منظمة العمل التدريبية المعتمدة دوليًا فى مجال التوظيف وريادة الاعمال.

وقالت نشوى بلال مدير مشروع روابط، إن التعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي ومنظمة العمل الدولية متميز في مجال التمكين الاقتصادي خاصة للشباب والمرأة المعيلة ودعم الأسر الأكثر فقرًا، مشيدةً بدور برنامج "فرصة" فى توفير فرص عمل حقيقية وإتاحة دمج أكبر عدد من الأسر والأفراد فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة من المحافظات المستهدفة من خلال الابتكار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.