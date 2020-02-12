أخبار مصر | بسبب كورونا.. 'الأعلى للإعلام' يحذر 16 موقع إلكتروني وصفحة فيسبوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. 'الأعلى للإعلام' يحذر 16 موقع إلكتروني وصفحة فيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، في اجتماعه الذي انعقد اليوم، توجيه عقوبة "لفت نظر" إلى ١٦ موقع إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية، بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر عل غير الحقيقة، وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

كانت المواقع والصفحات المخالفة قد نشرت أخبارًا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلًا،وتضمن قرار المجلس منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة، والتي تبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل، كما ناقش تقريرًا حول المخالفات المهنية بإحدى القنوات، وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه المقبل.