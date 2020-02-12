أخبار مصر | وزير التعليم لـ"الخليج 365 ": نحاول حل مشاكل مزمنة والموارد المالية ليست كافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم لـ"الخليج 365 ": نحاول حل مشاكل مزمنة والموارد المالية ليست كافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول حل مشكلات مزمنة، ولكن الموارد المالية ليست كافية لحلها بشكل كامل، مؤكدًا أنها في نفس الوقت لا تمس ولا تغير فرصة المتقدمين لماسبقة الـ120 ألف معلم.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن قرار تطوع المعلمين الذي اتخذته الوزارة هو حل مكمل للمسابقة وليس بديلًا عنها، خاصة وأن له شروط ليس هينة، بالإضافة إلى أنه سيقتصر على حاملي المؤهلات العليا فقط.

وطمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتقدمين لمسابقة الـ 120 ألف وظيفة، قائلًا: "لا يمسكم شئ ولا يغير من فرصتكم في أي مسابقات".

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وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.

ووجهت الوزارة مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضلًا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.

وطالبت الوزارة بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب في العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.