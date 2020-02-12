أخبار مصر | مستشار كلية القادة: مصر قادرة على تشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار كلية القادة: مصر قادرة على تشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالله الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تمتلك خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، وتمتلك من المقومات ما يؤهلها لتشكيل وقيادة قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن القوات المسلحة المصرية كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وأن تشكيل قوة أفريقية سيساهم بشكل كبير في استئصال العناصر الإرهابية في القارة السمراء، بما يدعم عملية التعمير والبناء بعد أن طهرها من براثن الإرهاب.

وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أن القوات المسلحة المصرية تحظى بترتيب متقدم على مستوى جيوش العالم، إلى جانب كونها تمتلك أفضل وأحدث النظم التسليحية خلال الفترة الحالية، بما يمكنها من قيادة قوة أفريقية قادرة على دحر الإرهاب، ومحاربة الجريمة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والأموال، والاتجار بالبشر.

