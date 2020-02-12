أخبار مصر | عضو بـ"خريجي الأزهر" في الهند يشارك باحتفال جامعة "كيرالا شانتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بـ"خريجي الأزهر" في الهند يشارك باحتفال جامعة "كيرالا شانتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء ذلك خلال كلمته أثناء مشاركته بحفل الجامعة الإسلامية "كيرالا شانتي بورم" السنوي بالهند. وطالب الشيخ طلحة بضرورة نشر منهج التعليم الأزهري، حتى تستفيد منه كل المجتمعات، في وقتنا الحاضر نظرًا لما يموج به عالم اليوم من أفكار لا تتفق مع مصلحة الإنسان، فيأتي المنهج الأزهري ضابطًا وموجهًا لهذه الأفكار.

أكد الشيخ محمد طلحة عضو فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالهند، حاجه العالم اليوم لضرورة نشر المنهج الأزهري المعتدل، الذي يمثل نموذجًا مضيئًا للفكر الإسلامي الوسطي وخصائصه ومميزاته العديدة لفهمه واقع الحياة المعاش من خلال مراعاة المصالح المرسلة للعباد بما لا يتعارض مع ثوابت الدين.