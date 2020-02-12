أخبار مصر | واعظات الأزهر يشاركن بلقاءات توعوية بقافلة الأزهر إلى حلايب وشلاتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واعظات الأزهر يشاركن بلقاءات توعوية بقافلة الأزهر إلى حلايب وشلاتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت واعظات الأزهر الشريف، في فعاليات قافلة الأزهر التوعوية الشاملة إلى حلايب وشلاتين الحدودية بن مصر والسودان وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ضمن مبادرة بناء الإنسان، حيث ألقين الكثير من الدروس والندوات في أماكن مختلفة بالمدينتين، بالإضافة إلى التواصل مع الأسر في المنازل لتوعيتهن بمجموعة من القيم المجتمعية المهمة التي تسهم في دعم السلام الأسري.

وخلال القافلة، عقدن الواعظات ندوات توعوية وتثقيفية للفتيات بالمدارس والمعاهد تحدثن خلالها عن تكريم الله للإنسان، وصور هذا التكريم، وأهمية العلم في بناء المجتمع، ودورهن في بناء المستقبل من خلال اجتهادهن وتفوقهن العلمي، كما تم الرد على أسئلتهن واستفساراتهن المختلفة بما يبرز وسطية وسماحة الدين الإسلامي.

وكما عقدت الواعظات العديد من الندوات في المصالح الحكومية والاجتماعية، حيث استهدفن بيان أهمية العمل الجاد في بناء الأوطان، ودور المرأة في المجتمع، وخاصة المناطق الحدودية التي تمثل أهمية كبيرة للوطن.



وتم عقد محاضرات علمية لعدد كبير من سيدات هذه المناطق من مختلف الأعمار في أماكن تواجدهن، حيث تم شرح بعض الأمور المهمة الخاصة بالعبادات، والتي تحتاجها السيدات في هذه المناطق.

