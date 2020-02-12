شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: طرح مرحلة جديدة لمشروعات سكنية بـ8 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على طرح مرحلة جديدة لمشروع «بيت الوطن – أراضى المصريين في الخارج» المرحلة السابعة.
ومن المقترح أن يتضمن الإعلان طرح قطع أراض سكنية للأفراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر- القاهرة الجديدة- الشروق- السادات)، وكذا وحدات سكنية للأفراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة- القاهرة الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة)، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها.
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