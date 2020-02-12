شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مكاريوس يحيي الذكرى 23 لاستشهاد 12 قبطيًا بطلقات غادرة بكنيسة أبوقرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحييت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط للأرثوذكس، الذكرى 23 لاستشهاد 12 قبطيا داخل كنيسة بمركز أبوقرقاص بطلقات غادرة بيد إرهابيين ملثمين اقتحموا الكنيسة وأطلقوا النيران العشوائية نحو المصلين.

ترأس قداس الذكري الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والذي أقيم بكنيسة مارجرجس بمدينة الفكرية، وقمامصة الكنيسة الآباء ايليا يوسف ومكاريوس يوسف، وعدد من قساوسة الإيبارشية والآلاف من أهالي أبوقرقاص.

وتلى الأسقف خلال قداس الذكرى أسماء الإثني عشر شهيداً، خلال صلاة «الترحيم»، وجميعهم من الشباب بينهم طفل وفتاة واحدة وأب وابنه.

Advertisements

واسترجع أسقف المنيا الأنبا مكاريوس، سيرة هؤلاء الشباب المصلون الذين طالتهم يد الإرهاب في منتصف فبراير عام 1997، أثناء اجتماع للصلاة وفوجئ الموجودين بالكنيسة بالطابق الأرضي بعدد من الملثمين المسلحين يقتحمون الكنيسة ويطلقون النيران العشوائية نحو المصليين من خلفهم لتصيبهم طلقات الغدر في ظهورهم، ليقع 9 شهداء داخل الكنيسة وثلاثة آخرين خارجها.

وقال مصدر كنسي بمطرانية المنيا، ان الكنيسة تحيي ذكرى أبنائها الشهداء في منتصف فبراير من كل عام وتكرمهم ايضاً بإطلاق أسمائهم على الاجتماعات الروحية والقاعات.

كما دشنت كنيسة مارجرجس بمدينة الفكرية مقصورة كبيرة بمدخلها تحمل صور الضحايا، ووزعت الصور التذكارية والمطبوعات عن الشهداء وقصص حياتهم على المصلين من الحاضرين قداس الذكري .

وكان الراحل البابا شنودة الثالث، كتب عن تلك المذبحة في الصفحة الأولى لمجلة الكرازة ( لسان حال الكنيسة المصرية)، في ٢٧ فبراير عام 1997، تحت عنوان «شهداؤنا في أبي قرقاص»، وكتب عن الشهداء الذين اغتالهم الإرهاب وذكر عمل الله العجيب الذي انقذ الكاهن وفي الصفحات الداخلية ذكر أسماء ومعلومات مختصرة عن الشهداء الإثني عشر الذين استشهدوا داخل الكنيسة، وتكلم البابا شنودة عن إفادة الانبا يؤانس الاسقف العام لزيارة ابو قرقاص والصلاة بالكنيسة المعتدي عليها وزيارة المصابين وبيوت الشهداء.