شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «الملا» مع شركة أمريكية للمشاركة في «بتروكيماويات البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، براندون بكتل رئيس شركة بكتل الأمريكية بحضور المهندس أحمد سمير العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.
تم خلال اللقاء بحث أنشطة بكتل بالتعاون مع قطاع البترول في المشروعات البترولية التي تم انجازها والمشروعات الجديدة الجاري الإعداد لتنفيذها وفي مقدمتها مشروع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات الذي سيقام بمدينة السويس. حيث أبدت بكتل رغبتها في التقدم للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع كمقاول لتنفيذ الأعمال والتصميمات الهندسية وتوريد المعدات وتوفير التمويل المالي للمشروع.
ومن جانبه، أكد رئيس بكتل أن مناخ الاستثمار في قطاع البترول مواتي للغاية مشيداً بمعدلات الإنجاز الحالية والتزام قطاع البترول والعمل الجاد على إعطاء دفعات قوية لتنفيذ المشروعات البترولية طبقاً للبرامج الزمنية المحددة ولمقاييس العالمية.
كما أشاد بخطوات الدفع بالقيادات الشابة المؤهلة ذات الكفاءة لتولي رئاسة شركات قطاع البترول بما يحقق مصالح وأهداف القطاع.
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