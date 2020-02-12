شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير البترول مع شركة إيطالية للمشاركة في «البتروكيماويات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، المهندس بيروبرتو رئيس شركة تكنيمونت الإيطالية والوفد المرافق، لبحث المشاركة في عدد من المشروعات إنتاج البتروكيماويات والمشروعات البترولية.

وشملت المشروعات إنتاج البروبلين والبولي بروبلين التابع لشركة سيدبك مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، ومشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس والذى يهدف استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 5ر2 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 5ر2 مليار دولار.

وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجيت والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس محمد عبادى رئيس شركة أموك.

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وأبدى رئيس تكنيمونت اهتمامها بالاستثمار في مصر والمشاركة في المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، مشيرًا إلى أن الطفرة التي تحققت في مجال مشروعات التكرير والبتروكيماويات تمثل فرصا مهمة للشركات العالمية للدخول في شراكات للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.

كما بحث المهندس طارق الملا مع رئيس شركة اكسنس الفرنسية والوفد المرافق برامج تنفيذ المشروعات التي تشارك فيها مثل مشروعات التكسير الهيدروجيني بأسيوط ومشروع البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات كصاحبة الرخصة.

وأشاد رئيس اكسنس بمشروع تطوير الكوادر الشابة في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وأشار إلى مشاركة شركته في تدريب عدد من الكوادر بمواقع عملها حول العالم.

وأوضح الملا أن مصر باعتبارها بوابة الدخول إلى أفريقيا تتيح تكوين شراكات بين اكسنس وشركات قطاع البترول مثل بتروجت وانبي في الانطلاق لهذه الاسواق .

وأضاف أنه تم استعراض مجالات التعاون المقترحة والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم في عدد من مجالات الدعم الفني والشئون الهندسية والمقاولات.