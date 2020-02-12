شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بدر تفتح باب التقديم لكلية الطب البشري للفصل الدراسي 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كلية الطب البشري بجامعة بدر بالقاهرة «احدث كليات الطب البشري في مصر» في فتح باب التقديم للطلبة الحاصلين على الثانويه العامه وما يعادلها للفصل الدراسي الحالي 2029/2020 .

وكشف الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدر بالقاهرة ان اتجاه جامعة بدر بالقاهرة إلى انشاء كلية للطب البشري جاء تحقيقا لاستراتيجية الدولة 20/30 في مجال التعليم العالي بالتوسع في انشاء كليات الطب البشري التي تاخذ باحدث برامج التعليم باعرق كليات الطب على مستوي العالم .

وفي ضوء ذلك قال الدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة ان مجلس امناء جامعة بدر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسن القلا حرص منذ ان كانت الكلية مجرد فكرة إلى توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية التي تجعل من كلية الطب البشري بجامعة بدر بالقاهرة من اقوي الكليات الموجودة في مصر والشرق الاوسط، فتم الاخذ باحدث البرامج الطبية المطبقة في كليات الطب البشري في جامعات هارفارد وجورج تاون بالولايات المتحدة الامريكية، وجامعات اكسفورد ولستر في المملكة المتحدة والمعروفة ببرامج الطب التكاملي والتي تضمن تعلم الطلبة منذ السنه الاولي من الدراسة على التعلم كفريق عمل تطبيقا لاحدث المعايير الدولية المتعارف عليها حاليا في مزاولة مهنة الطب.

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من جانبه، قال الدكتور أشرف حيدر غالب نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والتعاون الدولي ان الكلية الجديدة تهدف إلى تخريج طبيب لديه خبرة التواصل مع ذاته والمرضي والاساتذة، وتاخذ باحدث الاساليب التكنولوجيه في مجال التعليم والتعلم , كما تعطي أولوية للتدريب العملي للطلبة سواء داخل الكلية أو خارجها، حيث تم تجهيز الكلية بمركز للمحاكاة يعد من اكبر مراكز المحاكاة على مستوي كليات الطب، وهو مركز على شكل نموذج لمستشفي مصغر يضم 34 سرير مرفقة بجميع الاجهزة الطبية الموجودة بالمستشفيات.

وتم توقيع اتفاقيات تعاون للتدريب الطلابي مع عدد كبير من المستشفيات وفي مقدمتها مستشفيات كلية الطب البشري بجامعة عين شمس، ومستشفيات وزارة الصحة.

ولفت إلى حرص ادارة الجامعة على جودة التعليم والتعلم فضمت إلى الكلية الجديدة نخبة مميزة من الاساتذة الذين ينتمون إلى اعرق كليات الطب في مصر، وتم تدريبهم على برامج الطب التكاملي بعقد العديد من ورش العمل بالتعاون مع كبري المؤسسات الطبية وفي مقدمتها الاكاديمية العسكرية وبنك المعرفة المصري.

على الجانب الاخر قال الدكتور احمد مخلوف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري بجامعة بدر بالقاهرة انه وفقا للائحة الكلية فان الكلية مجهزة لتدريب الطلاب على اجتياز جميع الاختبارات الملزمه على المستوي القومي والدولي للحصول على تراخيص ممارسة المهنه وكذا اختبارات الزمالة والدراسات العليا بما يضمن تخريج اطباء منافسين لخريجي اعرق كليات الطب البشري في مصر والخارج.