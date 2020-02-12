شكرا لقرائتكم خبر عن «المستقبل للتنمية العمرانية» تتعاقد مع «إمارات مصر» لتنفيذ محطات الوقود بالمرحلة الثالثة للمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة التعاقد مع شركة «إمارات مصر للمنتجات البترولية» لتنفيذ أولى محطات الوقود بالمرحلة الثالثة بمشروع مستقبل سيتي.

وقال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل بأن إستراتيجية شركة المستقبل خلال العام الجاري هو التركيز على ملف المشروعات الخدمية وخاصة بالمرحلة الأولي وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لقاطني المدينة، معرباً عن سعادته عن هذا التعاقد مع واحدة من كبري الشركات العاملة في هذا المجال وهي شركة «إمارات مصر» وخاصة عن أن هذا التعاقد هو استباقاً للخطة والبرامج الزمنية الخاصة بتنمية وتطوير المرحلة الثالثة.

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واضاف ناصف أن هذا التعاقد هو استمرار لنجاحات شركة المستقبل في إبرام تعاقدات مع كبري شركات التطوير العقاري بمختلف التخصصات (سكني – طبي – تعليمي – تجاري – إداري – ترفيهي – فندقي – نوادي رياضية واجتماعية– بنوك – محطات وقود) وفقاً لكافة القواعد والضوابط المحددة من شركة المستقبل في انتقاء المطورين العقاريين الراغبين في تنمية وتطوير مشروعات داخل مستقبل سيتي.

ومن جانبه قال الدكتور محمد جمعة المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «إمارات مصر للمنتجات البترولية» أن هذا التعاقد هو ضمن الخطة التوسعية لنشاطها داخل مصر، حيث استهدفت الشركة في اختيارها عددًا من المناطق المتميزة ونجحت بالفعل في تنفيذ وتشغيل عدد 16 محطة خدمة وتموين سيارات في مواقع حيوية وذلك منذ إنشائها وبدء نشاط الشركة في جمهورية مصر العربية.

وبالنسبة لمشروع محطة «إمارات مصر» داخل مستقبل سيتي، قال محمد جمعة، أن المحطة النموذجية المتكاملة سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة للمشروع على مساحة 6016 متر مربع تقريبًا وتشغيلها في الربع الأول من عام 2021 لحين استكمال المرحلة الثالثة لمدينة المستقبل خلال 3 سنوات.

وأكد محمد جمعة بأنه منذ التأسيس تلتزم شركة إمارات مصر بتوفير المعايير الدولية للأمن والسلامة وكافة الاشتراطات التي تضمن سلامة البيئة والتصريف الأمثل للمخلفات الناتجة عن التشغيل وبما يضمن الصحة والسلامة المهنية للجمهور والعاملين بالمشروع.