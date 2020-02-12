شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا توقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك مع ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وذلك لإقامة وتمويل المناطق الصناعية بالمحافظة، وتمويل تكلفة توصيل عدد من المرافق لمواطني المحافظة، منها الغاز الطبيعي والكهرباء وتوصيلات المياه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق فرص عمل جديدة وخلق جيل جديد من المصنعين وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

جاء ذلك بحضور حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة، ونجلاء محمد مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، هيثم إبراهيم مدير فرع المنيا، وعدد من القيادات بالبنك ومحمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية.

قال المحافظ إن البروتوكول يأتي تماشياً مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين، وكذلك التخفيف عن كاهلهم وتسهيل وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة مع توفير السكن المناسب لذوى الدخول المحدودة والمتوسطة بسعر مناسب وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة.

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وأضاف المحافظ، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هي قاطرة النمو الاقتصادي وتساهم في توفير فرص العمل خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوي الدخل المحدود، وأيضاً دعم التجديد والابتكار والعمل على تنمية الصادرات واستحداث منتجات جديدة يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي في مقدمة اهتمامات كافة أجهزة الدولة وكذلك البنك المركزي المصري لتقديم رؤية واضحة تعزز الاهتمام بها، من خلال توفير الدعم المطلوب بنسبة محددة من محفظة البنوك التي تعمل في السوق المصري مع توفير سعر عائد مدين محفز وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين.

وأضاف «عطية» أن البروتوكول يشمل التعاون بعدد من المجالات المتنوعة وهى مجال رعاية مراكز التدريب المهني وريادة الأعمال بمحافظة المنيا، بهدف خلق جيل جديد من المصنعين والحرفيين وتقديم التوعية المصرفية وتوفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهنية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق الأكثر احتياجاً، ومجال توفير كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق والمجمعات الصناعية داخل نطاق المحافظة.

هذا وسيفتتح المحافظ ورئيس مجلس الادارة فرع البنك بمحافظة المنيا والمقام بشارع الجمهورية.