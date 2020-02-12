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14 دولة عربية وأجنبية تشارك في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إطلاق الجامعة لمؤتمرها الدولي الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب خلال الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالكشف عن أمراض الأورام وأفضل سبل العلاج المتطورة.

وصرح الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة 58 أستاذ واستشاري متخصص من نحو 14 دولة عربية وأجنبية من مصر والسعودية والكويت، والجزائر وتونس والسودان والإمارات ولبنان والأردن وسوريا وألمانيا وأمريكيا وكندا وفرنسا، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر مشاركته في حملة 100 مليون صحة على هامش المؤتمر بالأقصر، والتي من المقرر أن تتضمن حملات تهدف للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأضافت الدكتورة علا نبيه الأستاذ المساعد بقسم علاج الأورام وسكرتير عام المؤتمر أنه سوف يتم عقد 7 جلسات علمية عن أورام الرأس والرقبة والرئة والثدي والجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي.

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