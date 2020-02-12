شكرا لقرائتكم خبر عن «الموجة الـ15» تواجه التعديات على أملاك الدولة: استرداد 19 فدانًا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، أمس، أعمال حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

في كفرالشيخ، قال المحافظ اللواء جمال نورالدين، إنه تم تنفيذ 66 قرار إزالة، منها 22 قرار إزالة تعديات على النيل بمساحة 1731 مترا مربعا، وقرار محليات بمساحة 1301 متر مربع، و7 قرارات زراعة بمساحة 279 مترا مربعا، و4 قرارات صرف دسوق بمساحة 119 مترا مربعا، و35 قرار أملاك دولة بمساحة 3430 مترا مربعا، و31 قرار زراعة بمساحة 7500 متر مربع بمركز ومدينة دسوق.

وفى المنيا، أزالت الوحدات المحلية 1413 حالة تعد على أملاك الدولة، وقال المحافظ اللواء أسامة القاضى، إنه تمت إزالة واسترداد 1413 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1247 حالة تعد بالبناء بمساحة 86492 مترا مربعا، و166 حالة إزالة زراعة على مساحة 9346 فدانا وقيراطا.

وفى الغربية، أعلن الدكتور المحافظ طارق رحمي، أنه تم تنفيذ قرار إزالة 266 حالة تعد على مساحة 26 ألفا و384 مترا مربعا، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع المعتدين على أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب.

وفى الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمنطقة النواصر التابعة لمجلس قروى النجوع، وأسفرت جهود الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 13 حالة تعد بمساحة 385 مترا مربعا متعدية على أراض أملاك دولة، منها أرض مخصصة لصالح مدرسة إسنا الثانوية الزراعية، عبارة عن أسوار وحظائر و«عشش» ومبانٍ عشوائية متنوعة.

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وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بقريتى الرياينة والسلام، أسفرت عن تنفيذ ٤ قرارات إزالة على أراض زراعية بمساحة ١٩ فدانًا وتنفيذ ٤ قرارات إزالة مبان بإجمالى مساحة 1089 مترًا.

وفى القليوبية، تابع المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخانكة، حيث تمت إزالة 83 حالة على أملاك الدولة وحرم الرى بمدينة الخانكة، واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانية، وتعديات على الأرض الزراعية، وتشوينات بناء، ومنازل بالطوب الأبيض.

وفى البحيرة، نفذت الوحدات المحلية لمراكز إيتاى البارود وبدر ودمنهور وشبراخيت والمحمودية 62 قرار إزالة التعديات على نحو 11 ألف متر من الأراضى المملوكة للدولة وحرم النيل وحرم الآثار والأراضى الزراعية.

وتم تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضى حرم نهر النيل بمركز المحمودية، عبارة عن أقفاص سمكية بنهر النيل ولاية هيئة حماية النيل على مساحة 1188 مترًا، وإزالة 14 حالة تعد بالبناء على حرم الآثار بقرية جعيف بمركز إيتاى البارود على مساحة 925 مترًا، وإزالة 9 تعديات بالبناء على مساحة 7200 متر مربع بمركز بدر، وإزالة 10 حالات تعد بالبناء على أراضٍ مملوكة للدولة و10 حالات أخرى على أراض مملوكة للدولة ولاية هيئة حماية النيل عبارة عن مبانٍ وعشش بمركز شبراخيت، وكذلك 3 حالات أخرى تعديات بالبناء بمراكز دمنهور وشبراخيت وبدر على مساحات تبلغ 809 أمتار مربعة.

وفى المنوفية، قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمديرية أمن المنوفية بعمل حملات ودوريات لرفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة وتنفيذ القوانين بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 749 محضر إشغال طريق و509 حالات ضبط و1010 إزالات فورية للإشغالات بمراكز شبين الكوم وقويسنا وتلا والسادات.

وتم تحرير 211 محضر إشغالات و286 حالة ضبط و632 إزالة فورية بمركز شبين الكوم، وتحرير 46 محضر إشغالات و55 حالة ضبط و103 إزالات فورية بمركز قويسنا، كما تم تحرير 33 محضر إشغالات و38 حالة ضبط و115 إزالة فورية بمركز تلا، وفى مركز السادات تم تحرير 36 محضر إشغالات و30 حالة ضبط و160 إزالة فورية.