شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بسرعة الرد على شكاوى المواطنين وتلبيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جميع الطلبات المقدمة من المواطنين عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ووجه بسرعة تلبية مطالب المواطنين والتيسير عليهم في إطار القانون والإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى اهتمامه بالمتابعة اليومية لكافة الشكاوى والعمل على تقديم حلول للمواطنين وخاصة الحالات المرضية في إطار توجيهات القيادة السياسة بتوفير جميع أوجه الرعاية والدعم للمواطنين الأكثر احتياجا.

وعرضت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، موقف عدد من مطالب المواطنين أصحاب الحالات الصحية والاجتماعية الحرجة، حيث صدق محافظ مطروح على مبلغ 94 ألف جنيه كمساعدات مالية مساهمة من المحافظة في شراء علاج عن شهر فبراير لعدد 84 مواطنا نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية الحرجة، كما صدق على مبلغ 166 ألف جنيه قيمة مصاريف ونفقات علاجية بمستشفيات خارج المحافظة لعدد 10 مواطنين من غير القادرين بالمحافظة، ووافق على تحويل 4 حالات للعلاج بمستشفيات وتكفل المحافظة بتكاليف علاجهم نظرا لظروفهم.

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وفى استجابات سريعة لمطالب عدد من المواطنين، وافق محافظ مطروح على منح مساعدة مالية لأحد المواطنين بالمحافظة لشراء بضاعة للكشك الخاص به لمساعدته على إيجاد مورد رزق له ولأسرته وتكفل له حياة كريمة.

ووافق «شعيب» على منح أحد المواطنين مساعدة مالية مساهمة من المحافظة لسداد ديونه المتراكمة نظرا لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة، كما قرر صرف مساعدة شهرية لأحد المواطنين مساهمة من المحافظة في نفقات السفر لعلاج نجله الذي يعانى من سرطان بالدم ويضطر للسفر لمستشفى 57357 بالقاهرة بصفة منتظمة لعمل الفحوصات والتحاليل وتلقى جرعات الكيماوى اللازم.

وأكد أن المحافظة لا تألو جهدا في مد يد العون لغير القادرين من أبناء المحافظة ومساعدتهم للعيش حياة كريمة وخاصة أصحاب الحالات الصحية الحرجة، مشددا على إدارة خدمة المواطنين بضرورة التحقق من أحقية صاحب الشكوى والاستغاثة وتفعيل المعاينات على أرض الواقع للتأكد من احقيته للدعم وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.