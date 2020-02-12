شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر «كاف» لمدة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيًا بين كل من مصر و«كاف»؛ ووقعها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم>

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من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، مضيفًا أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم «كاف» بطلب توقيع إتفاقية مقر جديدة.

وأوضح أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم أنشطة «كاف» وجهوده؛ وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيًا، موضحًا أن كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقًا لطلب «الكاف» كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم داخل مصر.

ووفقًا للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية، كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر.