شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة «أكوا باور» بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما) وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر.

ووقُعت الإتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية.

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ووقُع على مذكرة التفاهم عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما وقع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية(أكواباور) وقع كل من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للإستثمار بالشركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى قيام شركة أكواباور بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبناء على نتيجة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى والحصول على الموافقات الداخلية ذات الصلة، سيتحدد بإتفاق الطرفين الخطوات المستقبلية للمشروعات.

وتم اختيار شركة أكواباور نظرًا لكونها شركة رائدة ومتخصصة في مجال تنفيذ وتطوير محطات إنتاج المياه المحلاة من البحر ومحطات توليد الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم، حيث أبدت رغبتها بشأن البدء في الدراسات والمناقشات الخاصة بمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما).