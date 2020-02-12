شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية جديدة مع «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 3 اتفاقيات تعاون، الأربعاء، الأولى بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لاستمرار مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة لمدة 5 سنوات، والثانية بين وزارتي الإسكان والكهرباء وشركة أكواباور لإنشاء محطة تحلية المياه باستخدام الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة، والثالثة بين وزارتي الاتصالات والصناعة لدعم قطاعات الصناعات المصرية بتكنولوجيا المعلومات.

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وترأس مدبولي اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات في مختلف القطاعات؛ بهدف دفع العمل بها، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، التي عقدت خلال يومي 9 و10 فبراير الجاري، والتي شهدت تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب أفريقيا، ومشاركته في عددٍ من الفعاليات والأنشطة المهمة الأخرى.

ونوّه مدبولي لاستعراض الرئيس السيسي في قمة الاتحاد بأديس أبابا ما تم إنجازه وما تحقق خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، وتحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة.

وأكد مدبولي أن هذا النشاط الحافل، الذي قام به الرئيس وما أنجزته مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في خدمة قضايا القارة يؤكد اهتمام مصر بقارتها، ويُعد بداية لجهود أخرى تستهدف توثيق الصلات والتعاون المشترك مع الدول الأفريقية، إضافة إلى الحرص التام من جانب مصر؛ قيادة وحكومة وشعباً، على التعاون المتواصل والبنّاء مع الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق طموحات وآمال شعوب الدول الأفريقية.