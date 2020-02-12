شكرا لقرائتكم خبر عن «المانسترلي» رئيسًا لغرفة السياحة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز على المانسترلي، بمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الإسكندرية، لفترة جديدة تستمر 4 سنوات حتى 2024.

Advertisements

وعقب تولي المنصب، الذي اعتمده حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، قال «المانسترلي» إنه سيعقد أول اجتماع، بعد التشكيل غدًا، في مقر الغرفة بالإسكندرية، لتشكيل هيئة المكتب واختيار نائب رئيس الغرفة وأمين الصندوق ورؤساء اللجان.

وأشار «المانسترلي» إلى أن تشكيل غرفة شركات السياحة الجديد بالإسكندرية، ضم في عضوية مجلس الإدارة كل من محمد أحمد عزت، وحسام الحلو، ومحمد عزت محمد، وأحمد السيد، وإيهاب الجندي، وماخي جافالاس، ومريم جندي، ومحمد يوسف، وإسلام رشاد، وأسامة قناوي، وأيمن على النحراوي.

وأكد «المانسترلي» أن المجلس الجديد يتميز بكفاءات وخبرات متنوعة قادرة على العمل المشترك وروح التعاون لوضع الإسكندرية وشركاتها ضمن أكبر المدن الجاذبة للسياحة.