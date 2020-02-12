شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تؤيد أحكام السجن والغرامة بحق متهمي «الاتجار بالأعضاء البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الأربعاء، برفض طعن المتهمين في قضية شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن والغرامة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتا وغير قابل للطعن مرة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولي كساب، قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم 500 ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين.

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وتضمن الحكم انقضاء الدعوى عن أحد المتهمين لوفاته، وعزل 10 متهمين محكوم عليهم من وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.