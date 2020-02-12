شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 123 طن لحوم فاسدة وتحرير 930 محضرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن ضبطيات اللحوم، ويوضح أن إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات وبعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (123,536) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لحدوث تغيير فى صفاتها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (930) محضرا خلال الشهر الماضى.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن أكد هيئة الخدمات البيطرية على الدور الرقابى الهام للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.

Advertisements

فضلا عن متابعة الاغذية والمنتجات ذات الاصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر ، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

فيما كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، بالمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.