شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية: تواجد قوات تركية على أراضينا غير مشروع وخرق للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سوريا إن أى تواجد للقوات التركية على أراضيها هو تواجد غير مشروع وهو خرق فاضح للقانون الدولى محملة النظام التركى المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التواجد.

وأكدت وزارة الخارجية السورية، فى بيان لها، نقلته وكالة "سانا"، الأربعاء، الإصرار على الاستمرار فى واجباتها الوطنية والدستورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية على كامل الجغرافيا السورية وتخليص السوريين من نيرها بما فى ذلك فتح معابر إنسانية آمنة والتى أعاقت المجموعات الإرهابية المدعومة من رأس النظام التركى خروج المدنيين عبرها لاستعمالهم دروعاً بشرية لهم.

وأشار مصدر فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم: بعد انهيار تنظيماته الإرهابية التي يدعمها، ويسلحها، ويدربها، تحت ضربات الجيش السورى، وبعد انكشاف أمره ودوره كأداة للإرهاب الدولى ودمية بيد سيده الأمريكى، يخرج علينا رأس النظام التركى بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع، غير فاهم لمجريات الأوضاع والأمور ولا تنم إلا عن جهل ليهدد بضرب جنود الجيش العربي السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة ولإرهابييه من جهة أخرى.

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فيما قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن تركيا لا تلتزم بالاتفاقات التى أبرمتها مع روسيا "لتحييد" الإرهابيين فى محافظة إدلب السورية، وإن الهجمات على القوات السورية والروسية مستمرة فى المنطقة. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات فى إدلب غير مقبولة وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن قوات الجيش التابع للحكومة السورية تشن هجمات في مدنية إدلب، تستهدف الإرهابيين فقط وليس المدنيين.

وأضاف المتحدث - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن هذه الهجمات تسعى إلى تحقيق هدف القضاء على الإرهابيين وأنشطتهم العدائية.

وتأتي تصريحات بيسكوف ردًا على إدعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بأن الجيشين السوري والروسي شنا هجمات استهدفت مدنيين في إدلب.

وفي سياق متصل ، أعرب "الكرملين" عن أسف (موسكو ) لمواصلة الجماعات المسلحة في "إدلب " القيام بهجمات تستهدف المنشآت العسكرية الروسية.