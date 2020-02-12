"علاقة عاطفية أم سرقة" وراء مقتل رجل أعمال مسن على يد خادمته؟.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت قوات الأمن على جثة رجل أعمال مسن، داخل شقته بالحى الراقى فى العجوزة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، واعترفت بتورط زوجها وصديقتها فى مساعدتها لارتكاب الجريمة. ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الفيديو التالى تفاصيل ارتكاب الجريمة ودوافعها. خادمة ورجل أعمال جريمة قتل بالحى الراقى فى العجوزة قوات الأمن عثرت على جثة الضحية مرتديا ملابسه بالكامل - مناظرة الجثة كشفت تعرض المجنى عليه للقتل خنقا - الجناة قيدوا حركته بواسطة ربط لاصق حول يديه - كشفت التحريات أن القتيل يقيم بمفرده بالشقة - وتتردد عليه خادمة لقضاء حوائجه Advertisements - كانت تلك الخادمة أول المشتبه بهم فى ارتكاب الجريمة - ضيق رجال المباحث الخناق عليها - وبمواجهتها انهارت واعترفت بالجريمة - قالت الخادمة فى اعترافاتها أن علاقة عاطفية كانت تربط بينهما - لكن الطمع فى سرقته كان دافعا لها لقتله - وكشفت أنها استعانت بزوجها وصديقتها لتنفيذ جريمتها - واستولوا على مبلغ مالى وشاشات من شقته - لتتحول الخادمة وزوجها وصديقتها - لجناة يواجهون مصيرهم أمام جهات التحقيق

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