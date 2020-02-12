شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة وإصابة 11 فى تصادم ميكروباص مع جرار زراعى فى الشرقية "تحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مستشفتى الصالحية الجديدة وفاقوس العام بالشرقية، جثة لسيدة و11 مصابا، أثر تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعى على طريق أبو شلبى دائرة مركز فاقوس ، وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لـ"الخليج 365"، إنه تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، بمشرحة مستشفى الصالحية، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى فاقوس العام، لحاجتهم لعرض وجراحة مخ وأعصاب وعظام، وجارى تقديم العلاج اللازم للمصابين .

وأضافت الدكتورة إيناس الغريب مدير المستشفى الصالحية المركزي، أن قسم الطوارئ استقبل المصابين في 6.30 صباحا، حيث تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف وعددهم 13 تم احتجاز 7 منهم حالات اشتباه في نزيف داخلي ، وحالات أخرى كسور وسحاجات وجروح، وتم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة وتم تحويل الباقي وعددهم 6 حالات لمستشفى فاقوس العام .

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد ناجي الحيوان مدير مستشفي فاقوس ، أنه تم عرض المصابين على أطباء المخ والأعصاب وحالتهم مستقرة .

وتلقي اللواء عاطف مهران مدير امن الشرقية ، إخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة ، بوصول جثة لسيدة و 13 مصابا إثر حادث تصادم بين ميكروباص و جرار زراعي ، و تم تحرير المحضر اللازم و اخطرت النيابة العامة .

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وذكر أن طريق ابو شلبي من أكثر الطرق التي تشهد حوادث بصفة شبه يومية بالمحافظة، وتقرر أنها تقوم بأعمال رصف ورفع ‏كفاءة طريق أبو شلبي / مفارق أبو نصار، بنطاق مركزي" أبو حماد و فاقوس بطول 12 كم ‏وبتكلفة 11 مليون جنيه وذلك فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن.



تصادم سيارة مع جرار بالشرقية



تصادم سيارة مع جرار بالشرقية