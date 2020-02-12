بالصور.. القبض على تاجر يروج أقمشة مهربة جمركيًا في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن

العاصمة، القبض على صاحب مخزن بحوزته 143 ألف متر قماشة مهرب جمركيا في السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين، بضبط "ا.م.ع" 29 سنة مسئول عن مخزن اقمشه بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية" 143.500 متر قماش "مختلفة الأنواع"، وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.