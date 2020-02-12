ضبط "عامل خراطة" لتصنيعه الأسلحة النارية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية. كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالجيزة، أفادت بقيام (عامل خراطة - له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) بإدارة ورشة لتعديل وتصنيع الأسلحة النارية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزتهما (فرد خرطوش - بندقية رش - 47 طلقة مختلفة الأعيرة - 2سلاح أبيض "كتر" – مبلغ مالي - أجزاء وأدوات التصنيع). وبمواجهته اعترف بقيامه بإدارته لمسكنه كورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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