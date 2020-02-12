بمناسبة عيدها الـ68.. افتتاح وتطوير منشآت شرطية بـ5 محافظات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية خطتها الهادفة في أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة؛ لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة يناير 2020.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم افتتاح منشآت شرطية عديدة، ففي مديرية أمن الغربية تم افتتاح أعمال تطوير مركز شرطة كفر الزيات، وقسم شرطة المسطحات المائية وافتتاح نقطة إطفاء قرية ميت حواى بدائرة مركز شرطة السنطة وافتتاح نقطة إطفاء شبرا بابل بدائرة مركز شرطة المحلة وافتتاح نقطة إطفاء العمال بدائرة قسم شرطة ثان المحلة وافتتاح نقطة شرطة محلة حسن بدائرة مركز شرطة المحلة وافتتاح نقطة إطفاء العامرية بدائرة مركز شرطة المحلة.

Advertisements

وتابع البيان أنه تم افتتاح في مديرية أمن المنيا وحدة مرور ديرمواس، وافتتاح وحدة إطفاء الفكرية بمركز شرطة أبو قرقاص.

وأيضا افتتح مقر نقطة شرطة أشمنت بدائرة مركز شرطة ناصر، بمديرية أمن بنى سويف، وافتتاح مقر نقطة شرطة طنسا بني مالو بدائرة مركز شرطة ببا.

وفي مديرية أمن جنوب سيناء تم افتتاح وحدة مرور وتراخيص دهب، وفي مديرية أمن الفيوم تم افتتاح وحدة مرافق طامية بمركز شرطة طامية وافتتاح وحدة مرور النقل بدمو -مركز شرطة الفيوم (إدارة المرور) وافتتاح ميدان اختبار القيادة الإلكترونية (إدارة المرور وافتتاح مدرسة تعليم القيادة للأطفال (إدارة المرور) وافتتاح وحدة مرور أبشواي وافتتاح إدارة قوات الأمن.