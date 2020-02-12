بـ "6 كيلو حشيش وهيروين".. سقوط مروجي المخدرات في حملة مداهمات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، حملة مكبرة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بقطاعات القاهرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين، بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين و5 ألاف قرص مخدر؛ حيث تمكنت من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") اثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

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كما تم القبض على مسجل شقي خطر "فرض سيطرة" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1,240 كيلو جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول).

ونجح ضباط المباحث في القبض على عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول)، كما تم القبض على عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول)، ضبط عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (5000 قرص مخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر").

وألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 775 جرام" – مبلغ مالي)، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.