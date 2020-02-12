محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، حملة مكبرة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بقطاعات القاهرة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين، بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين و5 ألاف قرص مخدر؛ حيث تمكنت من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") اثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
كما تم القبض على مسجل شقي خطر "فرض سيطرة" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1,240 كيلو جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول).
ونجح ضباط المباحث في القبض على عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول)، كما تم القبض على عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول)، ضبط عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (5000 قرص مخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر").
وألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل "له معلومات جنائية" اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 775 جرام" – مبلغ مالي)، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ "6 كيلو حشيش وهيروين".. سقوط مروجي المخدرات في حملة مداهمات بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.