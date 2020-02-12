بقيمة 390 مليون جنيه.. إحباط محاولة لتهريب 4 أطنان حشيش في علب "حمص بالطحينة" - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب قرابة 4 طن من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بوصول (حاويتين) قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائي (حمص مخلوط بالطحينة) مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين .

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحري، حيث تم فض المعلبات المعدنية التي تحتوي المنتج الغذائي المشار إلية والتي بلغت (عدد 15842 علبة تحوي مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900كيلو جرام).

هذا وقد أمكن تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجارى تكثيف الجهود لضبطهم .

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 390 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.