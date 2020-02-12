محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قام قطاع الشئون القانونية، بافتتاح أعمال تطوير مبنى لجان توفيق المنازعات الكائن بالمقر السابق بأكاديمية الشرطة بالعباسية "المرحلة الأولى" بالإضافة إلى استحداث خدمة إلكترونية جديدة يتم إطلاقها على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" moi.gov.eg لتلقى كافة الاستفسارات الخاصة بطلبات توفيق المنازعات لتخفيف الأعباء وتكبد النفقات عن المترددين على المبنى. وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات وتيسير إجراءات الحصول عليها، وفي إطار توجيهات وزير الداخلية لتطوير الأداء الأمني والخدمات التي تقدمها الوزارة لأبنائها من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، واستمرارا لخطة تطوير الأداء بكافة المواقع الشرطية، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات في سهولة ويسر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: تطوير مبنى لجان التوفيق في المنازعات.. واستحداث خدمة إلكترونية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.