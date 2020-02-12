ضبط شخصين استوليا على أموال مواطنين بدعوى توظيفهم في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيفهم.

معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل البلاد.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة تم ضبطه، كما تم ضبط مسئول الأمن الإداري بالشركة (مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية")، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبصحبتهما (7 أشخاص من المجني عليهم) وبسؤالهم أقروا بأن المتهمان المضبوطان قاما بالاستيلاء من كلٍ من هم على مبلغ مالي 500 جنيه، عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم داخل البلاد، اتهموهما بالنصب عليهم.

بمواجهة المتهمان بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهم ايداها واعترفا بإدارة الشركة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.