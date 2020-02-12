الآثار: الكشف عن 83 مقبرة بمنطقة آثار كوم الخلجان بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

كشفت البعثة الأثرية المصرية، التابعة للمجلس الأعلى للأثار، عن 83 مقبرة أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة (أم الخلجان) بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس- في تصريح اليوم الأربعاء- أنه تم اكتشاف 80 مقبرة ترجع إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد، والمعروفة باسم "حضارة بوتو" أو مصر السفلى، واتخذت شكل حفر بيضاوية قُطعت في طبقة الجزيرة الرملية بداخلها دفنات في وضع القرفصاء، وعثر مع هذه الدفنات على أثاث جنائزي.

وقال "إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن توابيت فخارية ترجع إلى فترة (نقادة) الثالثة في مواقع محافظة الدقهلية، حيث لم يسبق الكشف عن الدفن داخل توابيت فخارية سوى في حالة واحدة تم الكشف عنها بواسطة البعثة البولندية بتل الفرخة، منوها بأن هذا الكشف يعد إضافة إلى تاريخ الموقع، حيث أنه يشير بشكل واضح إلى أن الموقع شهد كثافة في الاستيطان خلال عصر (نقادة) الثالث إلى جانب الكثافة التي شهدها خلال فترة "بوتو"، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من المقابر التي تم الدفن فيها داخل توابيت من الفخار".

Advertisements

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس "إن من بين الأثاث الجنائزي الذي تم العثور عليه مجموعة من الأواني الفخارية الصغيرة يدوية الصنع، بالإضافة إلى محارة أو محارتين من المحار البحري، مشيرا إلى أن الثلاث المقابر الأخرى ترجع إلى عصر (نقادة) الثالث، والتي تم الكشف بداخلها عن تابوتين من الفخار بداخلهما دفنة في وضع القرفصاء ويحيط بها الأثاث الجنائزي من أواني فخارية مختلفة الأشكال، والتي تتميز بها هذه الفترة الزمنية".

وأضاف أن البعثة عثرت أيضا على صلايتين من صلايات صحن الكحل، إحداهما ذات شكل مستطيل، والأخرى ذات شكل دائري، كما عثر على كتلة صغيرة من الظران كانت تستخدم لصحن الكحل على تلك الصلايات، كما سبق الكشف عن صلاية على هيئة سمكة البلطي.

وبدوره، أشار فتحي الطلحاوي رئيس البعثة ومدير عام آثار الدقهلية إلى أنه تم الكشف عن بعض القطع الأثرية التي ترجع إلى عصر الانتقال الثاني (فترة الهكسوس)، منها بعض الأفران والمواقد وبقايا أساسات مبان من الطوب اللبن، و4 دفنات مشيدة بالطوب اللبن بها دفنة طفل صغير و3 لأشخاص بالغين، لافتا إلى أنه تم العثور كذلك على بعض الأواني الفخارية والحجرية وبعض التمائم والحلي التي صنعت من الأحجار شبه الكريمة، وطعم بعضها بالمعادن مثل الذهب.