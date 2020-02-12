الخشت: غرف استقبال وعزل بمستشفيات الجامعة للحالات المشتبه في إصابتها بالكرونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تجهيز غرف استقبال وعزل، على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كرونا، بمستشفيات جامعة القاهرة، القصر العيني التعليمي ومستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الطلبة بميدان الجيزة، ومستشفى ثابت ثابت، وتحديد فريق طبي يضم عدد من المتخصصين، داخل كل مستشفى للكشف على الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

واستعرض الخشت خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، الخطة التي وضعتها الجامعة منذ شهر لمواجهة فيروس كورونا الجديد، في حال رصد أي حالات، حيث تم تشكيل لجنة طبية خاصة لمكافحة الفيروس ومتابعة الحالات المشتبه إصابتها، ووجه إلى قيام الجامعة بإطلاق حملة للتوعية بأعراض الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه، والتعريف بالأماكن التي تتوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

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وأكد الخشت، أن الجامعة لن تفرط في أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وسوف يتم علاج أي حالات داخل مستشفيات الجامعة بالمجان، مشددًا على ضرورة قيام المسؤولين داخل الكليات والمستشفيات الجامعية بالتنبيه على الموظفين بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية، وموجهًا بسرعة توريد المستلزمات الطبية اللازمة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، قامت الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا الجديد من خارج الجامعة، واتخاذ اجراء وقائي معها وتخصيص سيارة اسعاف لنقلها إلى المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة للتعامل معها وعلاجها.

وكانت قد أعلنت جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، إلى جانب تشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.