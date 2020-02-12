"لحماية الشباب من الأفكار المتطرفة ".. الأزهر يطلق مبادرة "بناء الإنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلق الأزهر الشريف، فعاليات مبادرة " بناء الإنسان" بالمعاهد والمدارس، لنشر القيم المجتمعية والإنسانية، وحماية الشباب من الأفكار المتطرفة، والتصدي لمحاولات النيل من الدولة المصرية، طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن 2020 هو عام بناء الإنسان المصري على كافة الأصعدة، مشيدا بمبادرة "بناء الإنسان" التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، أن مبادرة "بناء الإنساء" تمثل الركيزة الأساسية للنهوض بأي حضارة، لأنه يؤدي إلى النهوض بالعقلية الإسلامية التى تعتمد على المبادئ والقيم والأخلاق المثلى لأي حضارة؛ ولذا كان من الضروري أن يولي الأزهر الفكرة اهتماما كبيرًا، حيث إنها جوهر الرسالات وأساس النهوض بالدولة .

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وأشار رئيس قطاع المعاهد، إلى أن الأزهر الشريف بدوره يتبنى استراتيجية تنمية بناء العقل والروح والثقة في الإنسان المصري، من خلال القوافل الدعوية والتوعوية، والتى تهدف إلى نشر أهم القيم الإنسانية والمجتمعية، وتهدف للنهوض بالدولة، لافتا إلى أن مصر تنهض بقوة شبابها.

وأطلقت مبادرة "بناء الإنسان" والتي دعا لها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أول أعمالها القافلة التوعوية بمدن جنوب البحر الأحمر، والتى تهدف لترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية والمجتمعية، فى محاولة لحماية الشباب من الأفكار المتطرفة، ومحاولات النيل من الهوية المصرية.

وتضمنت أعمال القافلة مساعدات لعدد من أهالي الجنوب فى إطار المشاركة المجتمعية الفعالة، ومن أعمالها تطبيق مبادرة بناء الإنسان بمعاهد الجنوب، ومدارس التربية والتعليم.