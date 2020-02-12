من قيادة الطائرة لخلاف التعويض.. تفاصيل أزمة محمد رمضان والطيار (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عادت أزمة الطيار أشرف أبواليسر، صاحب واقعة قيادة الفنان محمد رمضان لطائرة خاصة، إلى الظهور من جديد بعد نحو 3 أشهر من وقوعها.

وينشر الخليج 365 التسلسل الزمني للواقعة منذ بدايتها في شهر أكتوبر 3019 وحتى اليوم وذلك نتيجة للخلاف الدائر بين الطيار الموقوف مدى الحياة وبين الفنان محمد رمضان.

أولًا.. بداية الواقعة

بتاريخ 13 أكتوبر 2019، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل الطائرة، قائلًا: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعده متوجها نحو كابينة القيادة، حيث جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

وكان محمد رمضان متوجهًا إلى الرياض، من أجل حضور حفل صناع الترفيه، والاستعدادات الخاصة بحفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية.

ثانيًا.. تحرك الطيران

نتيجة للانتشار الواسع للفيديو عبر السوشيال ميديا، وموجة الهجوم التي تلقتها وزارة الطيران المدني، أكدت الوزارة بتاريخ 14 أكتوبر 2019، أنه تم إيقاف الطيار ومساعده".

وأوضحت الوزارة: "بعد الاطلاع على الفيديو، تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران".

ثالثًا.. فترة صمت

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بعد الواقعة وقرار وزارة الطيران المدني بإيقاف الطيار ومساعده عن العمل مدى الحياة، هدأت الأمور حول الواقعة ولم تظهر للسطح من جديد إلا عقب عدة أشهر.

رابعًا.. عودة مفاجئة

بتاريخ 9 فبراير الجاري، ظهر الطيار أشرف أبواليسر، من جديد من خلال فيديو يتناول فيه شرح تفاصيل ما حدث وموقف محمد رمضان من مطالبه، مؤكدًا أنه استنفذ كل الطرق للوصول إلى الفنان محمد رمضان لكن دون جدوى: "رحت مكتبه ومكانش موجود وقابلت المستشار القانوني بتاعه، وقالي يا كابتن الموضوع خلصان ومحمد مش هيسيب الموضوع دا يومين وراجع.. الأسبوع الجاي.. وعلى كده.. دي مش أول مرة".

الطيار يطلب التعويض ومحمد رمضان يتهرب

وأضاف أبواليسر: "لما قالي إيه تعويضك اللي تطلبه قلتله لما نقعد نتكلم، قولتله أنا فاضلي في خدمتي كذا شهر نقعد نتكلم ونتفاهم، كان فاضلي 40 شهر يعني 3 سنوات و4 أشهر، أنا اتفاجئت مفاجأة غير عادية لأن إحنا طائرة خاصة وبيركب معانا أمراء ووزراء لما حد بيطلب يتصور أدبًا متقدرش تقوله لأ".

وتابع: "ده مخالف للقواعد أنا عارف إن في خطأ حصل علشان كده لما اتكلمت الوزارة أنا منطقتش كلمة، في خطأ حصل آه.. وأنا أخدت الجزاء بتاع الغلط بتاعي ده، إنما الوضع الطبيعي في الطيارات الخاصة بيني وبين الراكب متر ونصف، لما يدخل يقولي هتصور أدبًا مبرفضش، أنا بيركب معايا ناس قامات كبيرة".

رمضان يرد

علق الفنان محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، على حديث الطيار أشرف أبواليسر، مؤكدًا: "الكابتن كان على علم بأنه بيتصور فيديو، وليس كما ادَّعى في الفيديو أنه تمت فبركته دون علمه".

وأضاف: "الموضوع أخذ ضجة كبيرة وأنا بحاول التدخل لحل أزمة وقف الطيار، ولم أستطع.. أعتذر للطيار أشرف أبواليسر بسبب الأضرار التي لحقت به ومستعد لتعويضه".

وقال رمضان: "الكابتن أشرف أرسل المحامي الخاص به، وجلس مع المحاسب الخاص بي، وقدم له حسبة خاصة به تشمل أنه باقي له 3 سنوات للخروج على المعاش، وبعض المستحقات الأخرى، والمبلغ النهائي الذي يريده هو 9.5 مليون جنيه كتعويض".

وخاطب الفنان الجمهور قائلًا: "أنا سايب الحكم للي بيعلقوا واللي بيقولوا رمضان تخلى عن الرجل، لو شايفين أن اللي طلبوا ده يرضي ربنا، أنا أعمله مفيش أي مشاكل".