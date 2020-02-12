قرار حكومي بشأن أجازات الصيادلة وأطباء الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على أن تكون أجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة، جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

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