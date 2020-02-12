الصحة: مصر خالية من فيروس كورونا المستجد حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجد ncov بجمهورية مصر العربية حتى الآن.
وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.
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