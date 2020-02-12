مصر | تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن في السلام لـ15 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن في السلام لـ15 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار حامد حسنين رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا بقتل مواطن وإصابة آخرين واستعراض القوة بالسلام، لجلسة 15 أبريل المقبل للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجني عليه محمد أحمد عبد القوي عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذي تيقنوا وجود المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه استقر برأسه، فأحدثا به الإصابات التي أدت لوفاته واستعراض القوة والتلويح بالعنف، بقصد ترويع المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم، وإلحاق الأذى الأدبي والمعنوى بهم، والإضرار بممتلكاتهم وفرض سيطرتهم، وتكدير السلم العام، بحملهم الأسلحة النارية والبيضاء.