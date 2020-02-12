مصر | افتتاح أعمال تطوير 17 منشأة شرطية على مستوى الجمهورية

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وتم افتتاح عدد من المنشآت الشرطية، ومنها الآتي: وتم افتتاح عدد من المنشآت الشرطية، ومنها الآتي: مديرية أمن الغربية:

أعمال تطوير مركز شرطة كفر الزيات، وقسم شرطة المسطحات المائية.

نقطة إطفاء قرية ميت حواى بدائرة مركز شرطة السنطة.

نقطة إطفاء شبرا بابل بدائرة مركز شرطة المحلة.

نقطة إطفاء العمال بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

نقطة شرطة محلة حسن بدائرة مركز شرطة المحلة.

نقطة إطفاء العامرية بدائرة مركز شرطة المحلة. مديرية أمن المنيا:

وحدة مرور ديرمواس.

وحدة إطفاء الفكرية بمركز شرطة أبوقرقاص. Advertisements مديرية أمن بني سويف:

مقر نقطة شرطة أشمنت بدائرة مركز شرطة ناصر.

مقر نقطة شرطة طنسا بني مالو بدائرة مركز شرطة ببا. مديرية أمن جنوب سيناء:

وحدة مرور وتراخيص دهب. مديرية أمن الفيـــوم:

وحدة مرافق طامية بمركز شرطة طامية.

وحدة مرور النقل بدمو - مركز شرطة الفيوم ( إدارة المرور )

ميدان اختبار القيادة الإلكترونية ( إدارة المرور )

مدرسة تعليم القيادة للأطفال ( إدارة المرور ).

وحدة مرور إبشواي.

إدارة قوات الأمن.

افتتحت وزارة الداخلية، بعض المنشآت الشرطية الجديدة، وطورت البعض الآخر بأحدث الأجهزة؛ لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضاري متطور، احتفالًا بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة (يناير 2020).