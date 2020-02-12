مصر | "صرخ فقتلته".. أم تضرب طفلها بـ"عصا خشبية" حتى الموت بالقاهرة

وكانت أمرت في وقت سابق، بتشريح جثة الطفل وإرسال تقرير واف عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد من "محمد. ع. ص" 45 سنة سروجي سيارات، باكتشافه وفاة نجله "سيف. م. ع" سن 4 سنوات.

وبسؤال والدة المجني عليه "بسمة. ع. ا" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أعلنت بعدم علمها سبب وفاته، وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي على نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.