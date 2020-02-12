مصر | "داخل علب حمص".. ضبط 4 أطنان حشيش في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل علب حمص".. ضبط 4 أطنان حشيش في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب قرابة 4 أطنان حشيش إلى داخل البلاد.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول ( حاويتين ) قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائي ( حمص مخلوط بالطحينة ) مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تم فض المعلبات المعدنية التي تحتوي المنتج الغذائي المشار إليه والتي بلغت (عدد 15842 علبة تحوي مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900 كيلو جرام، ما أدى إلى التمكين من تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجار تكثيف الجهود لضبطهم.
وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 390 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية