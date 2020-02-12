مصر | "داخل علب حمص".. ضبط 4 أطنان حشيش في الإسكندرية

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تم فض المعلبات المعدنية التي تحتوي المنتج الغذائي المشار إليه والتي بلغت (عدد 15842 علبة تحوي مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900 كيلو جرام، ما أدى إلى التمكين من تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجار تكثيف الجهود لضبطهم.