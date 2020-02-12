مصر | "الداخلية" تضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم 234 طربة حشيش

وألقت قوات الأمن، القبض على أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته عدد 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام و995 قرص مخدر ومبلغ مالي و2هاتف محمول.



وكما تمكنت من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية مقيمين بدائرة مركزي شرطة ميت سلسيل بالمطرية في محافظة الدقهلية حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة المنزلة، وبحوزتهم 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.



وضبط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح حال تواجده بالقرب من مدخل مدينة الحمام على الطريق الساحلي (مطروح الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته 75 طربة حشيش وزنت 11،250 كيلو جرام ومبلغ ماليو هاتف محمول، وقدرت قيمته المالية بحوالي 700 ألف جنيه.

