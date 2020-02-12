مصر | إلغاء مجازاة مسؤول بـ"الإصلاح الزراعي" لتعيينه 7 موظفين بعقود مؤقتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء مجازاة مسؤول بـ"الإصلاح الزراعي" لتعيينه 7 موظفين بعقود مؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية، المتضمن مجازاة مسئول بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعقوبة التنبيه، لموافقته على تعيين عدد 7 موظفين بعقود المؤقتة بالمخالفة لمنشور وزارة المالية الذي حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة، لصدور القرار من غير مختص.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ورأت المحكمة، أن القرار الصادر مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه، لصدوره من غير مختص، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الأثر.

وأقام الطعن مسئول بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على قرار مجازاته من لجنة التأديب النيابة الإدارية عام ٢٠١٨، والقرار التنفيذي الصادر له من هيئة الإصلاح الزراعي بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه في تحقيقات النيابة الإدارية، بموافقته على المذكرة التي تم عرضها بواسطة رئيس الأملاك بسوهاج ومدير إدارة أملاك سوهاج، وقام بعرض مذكرة على رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، لتعيين عدد 7 بعقود المؤقتة من حساب الخدمات الخاصة بالمخالفة لمنشور عام وزارة المالية الذي حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة.