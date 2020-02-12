مصر | "الداخلية" تفتتح المرحلة الأولى من تطوير مبنى لجان توفيق المنازعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تفتتح المرحلة الأولى من تطوير مبنى لجان توفيق المنازعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، افتتاح أعمال تطوير مبنى لجان توفيق المنازعات، بالمقر السابق لأكاديمة الشرطة في العباسية "المرحلة الأولى".
ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات وتيسير إجراءات ولتسهيل الخدمات على المواطنين.
وكما يأتي فى إطار توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، لتطوير الأداء الأمني والخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث تم استحداث خدمة إلكترونية جديدة يتم إطلاقها على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» moi.gov.eg لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بطلبات توفيق المنازعات لتخفيف الأعباء وتكبد النفقات على المدنيين.
ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات وتيسير إجراءات ولتسهيل الخدمات على المواطنين.
وكما يأتي فى إطار توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، لتطوير الأداء الأمني والخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث تم استحداث خدمة إلكترونية جديدة يتم إطلاقها على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» moi.gov.eg لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بطلبات توفيق المنازعات لتخفيف الأعباء وتكبد النفقات على المدنيين.