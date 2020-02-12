مصر | "الداخلية" تفتتح المرحلة الأولى من تطوير مبنى لجان توفيق المنازعات

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات وتيسير إجراءات ولتسهيل الخدمات على المواطنين.

وكما يأتي فى إطار توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، لتطوير الأداء الأمني والخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث تم استحداث خدمة إلكترونية جديدة يتم إطلاقها على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» moi.gov.eg لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بطلبات توفيق المنازعات لتخفيف الأعباء وتكبد النفقات على المدنيين.

