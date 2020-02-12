مصر | ضبط 2 لبيعهما الريسيفرات المجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 2 لبيعهما الريسيفرات المجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، حملة بدائرة قسمي شرطة الموسكي وعين شمس.
وعثر بداخل المحل على عدد 250 جهاز "ريسيفر ماركات مختلفة" مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وصلة إنترنت لاسلكي "واي فاي، عدد 3 وحدات تخزين بيانات "فلاشة" محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.
وأسفرت، عن ضبط صاحب محل إلكترونيات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت.
وعثر بداخل المحل على عدد 250 جهاز "ريسيفر ماركات مختلفة" مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وصلة إنترنت لاسلكي "واي فاي، عدد 3 وحدات تخزين بيانات "فلاشة" محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.
وكما تمكنت قوات الأمن من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت.
وعثر داخل المحل على عدد 500 جهاز "ريسيفر ماركات مختلفة" مجهز لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة وصلة إنترنت لاسلكي "واي فاي"، وعدد 3 وحدات تخزين بيانات "فلاشة" محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.