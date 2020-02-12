مصر | ضبط 2 لبيعهما الريسيفرات المجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة

وعثر بداخل المحل على عدد 250 جهاز "ريسيفر ماركات مختلفة" مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وصلة إنترنت لاسلكي "واي فاي، عدد 3 وحدات تخزين بيانات "فلاشة" محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وكما تمكنت قوات الأمن من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت.