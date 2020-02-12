مصر | "حاميها حراميها".. سقوط مدير فرع شركة لسرقته خزينتها بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حاميها حراميها".. سقوط مدير فرع شركة لسرقته خزينتها بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قوات الأمن، ملابسات سرقة الخزينة الخاصة بفرع شركة للمصنوعات الجلدية كائن بدائرة قسم حلوان، وبداخلها مبلغ مالي 72 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالشركة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهود عقب إجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة عن أن وراء ارتكاب الواقعة مدير فرع الشركة محل البلاغ، مقيم بمحافظة المنيا ونائب مدير فرع ذات الشركة، مقيم بمحافظة الدقهلية وعامل بذات الشركة، مقيم بمحافظة القاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضاف الأول والثاني بأنه نظرًا لعملهما بفرع الشركة وعلمهما بوجود مبالغ مالية بداخلها، اختمرت في ذهنهما فكرة سرقة الخزينة والاستيلاء على ما بداخلها، مستغلين حيازة الأول لمفتاح الفرع محل البلاغ وقيامه بغلق الأبواب عقب انصراف جميع العاملين، فاستعانا بالمتهم الثالث لتنفيذ مخططهما، وفي سبيل ذلك قام الأول بترك الباب غير موصد لتمكين الثالث من الاستيلاء على الخزينة وعودة الأول مرة أخرى عقب ارتكاب الواقعة لغلق الباب.



وتم بإرشادهم ضبط الخزينة المستولى عليها وبداخلها "المبلغ المالي المشار إليه" بمسكن المتهم الثالث.

